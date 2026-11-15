भीषण हादसा: ईंटों से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई यात्रियों से भरी ट्रेवलर, पलटी ट्रॉली; छह घायल

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जानकारी के अनुसार, कुरुक्षेत्र से उज्जैन जा रही एक 20 सीटर ट्रेवलर अनियंत्रित होकर ईंटों से भरे ट्रैक्टर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ईंटों से भरी ट्राली हाईवे पर पलट गई। इसके बाद, टक्कर मारने वाली ट्रेवलर विपरीत दिशा में घूम गई और पीछे से आ रही अन्य गाड़ियों की चपेट में आ गई। इस हादसे में कुल छह लोग घायल हुए हैं।दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे। घायलों को तत्काल उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। हाईवे पर यातायात को सामान्य करने के लिए क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया जा रहा है।