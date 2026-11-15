भीषण हादसा: ईंटों से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई यात्रियों से भरी ट्रेवलर, पलटी ट्रॉली; छह घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sun, 15 Nov 2026 08:51 AM IST
सार
मथुरा के छाता क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर कुरुक्षेत्र से उज्जैन जा रही यात्रियों से भरी ट्रेवलर ईंटों से लदे ट्रैक्टर से टकरा गई। टक्कर के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई और ट्रेवलर अन्य वाहनों से भी भिड़ गई। हादसे में छह लोग घायल हुए हैं।
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विस्तार
मथुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर छाता क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें यात्रियों से भरी एक ट्रेवलर ने ईंटों से लदे ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। इस भीषण दुर्घटना में छह लोग घायल हो गए।
हादसे का विवरण
जानकारी के अनुसार, कुरुक्षेत्र से उज्जैन जा रही एक 20 सीटर ट्रेवलर अनियंत्रित होकर ईंटों से भरे ट्रैक्टर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ईंटों से भरी ट्राली हाईवे पर पलट गई। इसके बाद, टक्कर मारने वाली ट्रेवलर विपरीत दिशा में घूम गई और पीछे से आ रही अन्य गाड़ियों की चपेट में आ गई। इस हादसे में कुल छह लोग घायल हुए हैं।
दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे। घायलों को तत्काल उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। हाईवे पर यातायात को सामान्य करने के लिए क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया जा रहा है।
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हादसे का विवरण
जानकारी के अनुसार, कुरुक्षेत्र से उज्जैन जा रही एक 20 सीटर ट्रेवलर अनियंत्रित होकर ईंटों से भरे ट्रैक्टर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ईंटों से भरी ट्राली हाईवे पर पलट गई। इसके बाद, टक्कर मारने वाली ट्रेवलर विपरीत दिशा में घूम गई और पीछे से आ रही अन्य गाड़ियों की चपेट में आ गई। इस हादसे में कुल छह लोग घायल हुए हैं।
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दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे। घायलों को तत्काल उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। हाईवे पर यातायात को सामान्य करने के लिए क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया जा रहा है।
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