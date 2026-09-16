{"_id":"6aaad4be075781488008e09a","slug":"video-rifle-of-ex-serviceman-on-security-duty-goes-missing-police-investigating-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: पूर्व सैनिक की राइफल गायब, जांच में जुटी पुलिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मैनपुरी के बेवर में कृषि उत्पादन मंडी समिति में सुरक्षा का कार्य करने वाले सुरक्षा गार्ड पूर्व सैनिक की राइफल गायब हो गई। छुट्टी पर जाने पर एक सप्ताह पूर्व अलमारी में रखी गई राइफल के गायब होने की सूचना बुधवार को जब पीड़ित सुरक्षाकर्मी को मिली तो होश उड़ गए। पीड़ित सुरक्षाकर्मी की सूचना पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वही राइफल गायब होने से मंडी कार्यालय में हड़कंप है। कृषि उत्पादन मंडी समिति में उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम की ओर से आधा दर्जन सुरक्षा गार्ड गेट पर पहरेदारी का कार्य करते हैं। इन्हीं में से एक संदीप सिंह पुत्र राम प्रकाश निवासी आवास विकास कॉलोनी मैनपुरी, जो सेना से रिटायर्ड हवलदार हैं, काम करते हैं। बीती 10 सितंबर को रात्रि में ड्यूटी करके अपनी राइफल को साथी सुरक्षा कर्मियों के रखे हथियारों की अलमारी में रखकर छुट्टी पर चले गए। 16 सितंबर की सुबह साथियों द्वारा उन्हें राइफल गायब होने की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। मामले में सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी है।

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