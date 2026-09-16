सत्ता का संग्राम: भोगांव में सरकारी योजनाओं और स्थानीय विधायक से जनता कितना संतुष्ट, इस रिपोर्ट में जानें

यूपी में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी छोटे-बड़े दल अपने-अपने समीकरण साधने में जुट गए हैं। सपा जहां अपनी खोई हुई जमीन वापस पाना चाहती है वहीं भजापा लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए पूरा जोर लगा रही है। भाजपा सरकार के कामकाज से जनता कितना संतुष्ट है और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर लोगों की राय क्या है? प्रदेश की जनता के 'मन की बात' जानने के लिए आमर उजाला ने एक अभियान चलाया है जिसका नाम है 'सत्ता का संग्राम'। इस अभियान के तहत अमर उजाला की टीम प्रदेश की सभी विधानसभाओं में जाकर तमाम मुद्दों को लेकर लोगों से बात कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्षेत्र के मौजूदा विधायक के काम-काज से जनता कितना संतुष्ट है? इसी कड़ी में भोगांव विधानसभा सीट का अमर उजाला की टीम ने जायजा लिया। ये सीट मैनपुरी जिले में आती है।

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सत्ता का संग्राम के तहत अमर उजाला की टीम मैनपुरी जिले के भाोगांव विधानसभा पहुंची, जहां स्थानीय लोगों से मूलभूत सुविधाओं और सरकारी योजनाओं को लेकर बातचीत की। बातचीत के दौरान महिला सुरक्षा को लेकर एक युवती ने कहा कि पहले और वर्तमान में बहुत बदलाव है। पहले आने-जाने में महिलाओं में भय का माहौल बना रहता था लेकिन अब ऐसा नहीं है। वहीं एक स्थानीय युवा ने कहा कि प्रदेश में भय मुक्त वातावरण है, सरकार बहुत अच्छी चल रही है। आगे नव राहुल सागर ने बताया कि इस बार शिक्षा और चिकित्सा को लेकर मतदादन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने राजगार भी मुद्दा उठाया। राहुल सागर ने बताया कि मैनपुरी सड़कें दुरुस्त है और बस अड्डों पर ठंडा पानी पीने को मिल रहा है।

अमर उजाला की टीम ने भोगांव में स्थानीय विधायक के कामकाज को लेकर बात की और स्थानीय लोगों से उनकी समस्याओं के बारे जाना। बातचीत के दौरान रतन राजपूत ने कहा कि बीजेपी सरकार में विकास का जाल बिछा है। पिछली सरकारों में लूटपाट होती वो सब बंद है। स्थानीय विधायक के काम को लेकर रतन राजपूत ने कहा कि विधायक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि सिर्फ मैनपुरी में नहीं पूरे प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं जो आंख उठाकर महिलाओं को देख सके। वहीं आगे वरिष्ठ नागरिक ने बताया कि महिलाओं को आने-जानें में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था लेकिन अब बहुत सहुलियत है। लोगों ने स्थानीय विधायक के काम की सराहना की।



भोगांव विधानसभा में बातचीत के दौरान सड़क, शिक्षा, रोजगार को लेकर युवाओं ने कहा कि काम अच्छा हुआ है। प्रदेश में डर का माहौल खत्म हुआ है। एक युवा ने बताया कि पहले शाम में घर जानें में डर लगता था लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अब हम लोग रात में 11 बजे भी आते-जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। साथ ही युवाओं ने रोजगार का भी मुद्दा उठाया। बातचीत के दौरान युवाओं ने कहा कि भोगांव रेलवे स्टेशन में पहले चोरी होती थी लेकिन बीजेपी सरकार में आने के बाद खत्म हो गई है। सड़कें अच्छी बन रही है, सरकार अच्छा काम कर रही है। एक युवा ने बताया कि पहले बेवर में बहुत लूटपाट होती थी लेकिन अभी सब ठीक चल रहा है।

सत्ता का संग्राम के तहत भोगांव में किसानों से बातचीत के दौरान सरकारी योजनाओं को लेकर चर्चा हुई जिसमें किसानों ने बताया कि सरकार काफी मदद कर रही है। जैसे पेंशन योजना का लाभ लगातार सबको मिल रहा है। स्थानीय विधायक को लेकर किसानों ने कहा कि विधायक ने बहुत अच्छा काम किया है। किसानों ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर योगी सरकार की तारीफ की। आगे बातचीत के दौरान किसानों ने खाद की किल्लत को लेकर आवाज उठाई। किसानों ने कहा कि अगर खाद की किल्लत खत्म हो जाए तो इस सरकार से अच्छी कोई सरकार नहीं है। बातचीत के दौरान किसान स्थानीय विधायक के काम से बहुत संतुष्ट नजर आए।





भोगांव विधानसभा में सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर व्यापारियों से बातचीत के दौरान नितिन उमेश वर्मा ने बताया कि विकास को लेकर भोगांव में बहुत काम हुआ है लेकिन व्यापारियों को लेकर कुछ खास काम नहीं हुआ। ऑनलाइन शॉपिंग के चलते व्यापारियों का काम ठप हो गया है। आगे कहा कि जीएसटी को लेकर सरकार को सरलीकरण करना चाहिए। आगे दूसरे व्यापारी ने कहा कि उद्योग को लेकर सरकार को कदम उठाना चाहिए। जब से यहां से तहसील और मंडी गई तब से भोगांव पिछड़ता चला जा रहा है। आगे व्यापारी राशिद ने बताया कि उद्योग को लेकर काम करने की जरूरत है, सरकार को रोजगार के कदम उठाना चाहिए।