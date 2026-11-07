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VIDEO: ऊंची आवाज के पटाखों से बच्चों को रखें सावधान
मैनपुरी। दिवाली का त्योहार बच्चों के लिए उत्साह का त्यौहार होता है । ऐसे में बच्चे पटाखे और फुलझडियों का प्रयोग अवश्य करते हैं। अभिभावकों को ऐसे में। सावधान रहने की जरूरत है । जिला अस्पताल के ईएनटी सर्जन डॉक्टर शंभू सिंह बच्चों को ऊंची आवाज के पटाखे से दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित किया है। उनका कहना है कि ऊंची आवाज के पटाखे बच्चों के कानों में नुकसान पहुंचा सकते हैं। बच्चे ऊंची आवाज के पटाखे चलाने से बचाव करें। उन्होंने अस्थमा के मरीजों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी है। उनका कहना है कि पटाखों के धुँआ से अस्थमा के मरीजों की गले में संक्रमण संबंधी दिक्कत है बढ़ सकती हैं।
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