दिवाली पर घर लाैट रहे युवक के साथ दर्दनाक हादसा: अज्ञात वाहन ने मारी बाइक में टक्कर, माैके पर ही माैत

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हादसा थाना भोगांव क्षेत्र के ग्राम नगला पाठ के निकट जीटी रोड पर हुआ। अज्ञात वाहन ने युवक की बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई।घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतक की पहचान जनपद कन्नौज के थाना छिबरामऊ क्षेत्र के ग्राम प्रेमपुर निवासी 25 वर्षीय सिद्धांत पुत्र मोहरपाल सिंह के रूप में हुई है। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।