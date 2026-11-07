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दिवाली से पहले बुझ गया घर का इकलाैता चिराग: बाइकों की टक्कर में युवक की दर्दनाक मौत, परिवार में मच गई चीखपुकार

Sat, 07 Nov 2026 04:26 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Published by: Arun Parashar Updated Sat, 07 Nov 2026 04:26 PM IST
सार

दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर में अंशुल गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दूसरी बाइक पर सवार दो लोग भी घायल हो गए। अस्पताल में इलाज के दाैरान युवक की माैत हो गई। 

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Tragic death of youth in a road accident on diwali in Mainpuri
युवक का फाइल फोटो। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र में दो बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर में युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के शव का सैफई में पोस्टमार्टम कराया गया है। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। मृतक घर का इकलाैता बेटा था।
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थाना क्षेत्र के बड़ेपुर निवासी 18 वर्षीय अंशुल यादव पुत्र सुखवीर सिंह अपने बुआ के लड़के विजय के साथ शुक्रवार शाम छह बजे घर जा रहा था। महोलिया गांव के सामने उसकी सामने से आ रही बाइक में भिड़ंत हो गयी। टक्कर से अंशुल गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं दूसरी बाइक पर सवार दो लोग भी घायल हो गए।
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हालत गंभीर होने पर परिजन उसको इटावा में निजी हॉस्पिटल ले गए, जहां हालत में सुधार न होने पर मिनी पीजीआई सैफई ले जाया गया। सैफई में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। शनिवार दोपहर में अंशुल के शव का सैफई में पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक के पिता की भी दो वर्ष पहले मौत हो चुकी है। मृतक अविवाहित था और इंटरमीडिएट का छात्र था। 
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