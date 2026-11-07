दिवाली से पहले बुझ गया घर का इकलाैता चिराग: बाइकों की टक्कर में युवक की दर्दनाक मौत, परिवार में मच गई चीखपुकार

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थाना क्षेत्र के बड़ेपुर निवासी 18 वर्षीय अंशुल यादव पुत्र सुखवीर सिंह अपने बुआ के लड़के विजय के साथ शुक्रवार शाम छह बजे घर जा रहा था। महोलिया गांव के सामने उसकी सामने से आ रही बाइक में भिड़ंत हो गयी। टक्कर से अंशुल गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं दूसरी बाइक पर सवार दो लोग भी घायल हो गए।हालत गंभीर होने पर परिजन उसको इटावा में निजी हॉस्पिटल ले गए, जहां हालत में सुधार न होने पर मिनी पीजीआई सैफई ले जाया गया। सैफई में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। शनिवार दोपहर में अंशुल के शव का सैफई में पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक के पिता की भी दो वर्ष पहले मौत हो चुकी है। मृतक अविवाहित था और इंटरमीडिएट का छात्र था।