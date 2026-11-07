बड़ी खबरें: स्टेशन पर कत्ल, धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में संतों की हुंकार; वाहनों की टक्कर में युवक की माैत

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बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में लगातार दूसरे दिन मथुरा के वृंदावन में संतों ने बैठक की। कहा कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का विरोध सनातन धर्म का विरोध माना जाएगा। मैनपुरी जिले में एक अजीबोगरीब प्रेम कहानी सामने आई। छह बच्चों की मां ससुर के इश्क में पड़ गई। वह पति और बच्चों को छोड़कर ससुर के साथ रहने की जिद पर अड़ गई। मामला थाने तक पहुंच गया। मैनपुरी रेलवे स्टेशन पर युवक का खून से सना शव मिलने से सनसनी फैल गई। गला रेतकर और चेहरा कुचलकर युवक को बेरहमी से माैत के घाट उतारा गया था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मैनपुरी के किशनी में सड़क हादसे में दिवाली से पहले घर का इकलाैता चिराग बुझ गया। युवक की माैत से परिवार में कोहराम मच गया। परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। आगरा में विवाहिता की संदिग्ध हालात में माैत हो गई। परिजन ने हत्या का आरोप लगाया है।