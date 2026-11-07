यूपी में अब एक नई प्रेम कहानी: ससुर के प्यार में पड़ी बहू, पति और छह बच्चों को छोड़ा; थाने में कर दिया ये एलान

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रिश्तों की मर्यादा को तार-तार करने वाला एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने समाज को झकझोर कर रख दिया है। यहां एक छह बच्चों की मां अपने ममिया ससुर के प्यार में इस कदर दीवानी हो गई कि उसने अपने पति और बच्चों को छोड़ने का फैसला कर लिया। थाने में भी जब पति और बच्चों ने गिड़गिड़ाकर घर लौटने की गुहार लगाई, तब भी उसका दिल नहीं पसीजा। वह अपने प्रेमी ससुर के साथ जाने की जिद पर अड़ी रही।

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यह सनसनीखेज मामला मैनपुरी के सदर कोतवाली क्षेत्र का है। घटना के अनुसार, 15 अगस्त को पति ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस की जांच में पता चला कि महिला अपने ममिया ससुर के साथ प्रेम संबंध में है। पुलिस ने महिला को उसके प्रेमी ससुर के साथ थाने पहुंचाया। इस दौरान, पति अपने मासूम बच्चों के साथ थाने पहुंचा और पत्नी से घर लौटने की गुहार लगाई। बच्चों को रोता बिलखता देख और पति को हाथ जोड़े देखकर भी महिला का दिल नहीं पिघला। उसने साफ कह दिया कि वह अपने ससुर के साथ ही रहेगी।





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पुलिस और परिजनों ने महिला को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपने फैसले पर अड़ी रही। उसने बच्चों और परिवार की दुहाई को दरकिनार करते हुए अपने ससुर के साथ जाने की जिद पकड़े रखी। महिला उप निरीक्षक मोनिका चौधरी ने महिला को एसडीएम न्यायालय में पेश किया। सीओ भोगांव रामकृष्ण द्विवेदी ने बताया कि मामले में न्यायालय के आदेश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।





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