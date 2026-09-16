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घर के बाहर पत्नी को दफना दिया, ग्रामीणों का विरोध

Rohit Singh

Updated Wed, 16 Sep 2026 02:38 PM IST Updated Wed, 16 Sep 2026 02:38 PM IST







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सोनौली कोतवाली क्षेत्र के हरदी डाली गांव में एक व्यक्ति ने पत्नी की मौत के बाद उसका शव घर के बाहर ही दफना दिया। ग्रामीणों ने इसका विरोध जताया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले के निस्तारण में जुटी है। ... और पढ़ें

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