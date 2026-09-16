Maharajganj News: संदिग्ध हालात में युवक की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Wed, 16 Sep 2026 02:01 AM IST
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खुशहालनगर। कस्बे के घुघली के वार्ड नं 6 निवासी एक युवक की अचानक स्थिति गंभीर हो गई। परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ केंद्र घुघली ले गए जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।
नगर पंचायत घुघली वार्ड नं 6 निवासी सचिन शर्मा (29) पुत्र राजेश शर्मा की तबीयत मंगलवार की शाम करीब छह बजे अचानक बिगड़ने लगी। परिजन आनन-फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ केंद्र घुघली लेकर गए। चिकित्सक ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। परिजन शव को लेकर घर चले आए।
इस संबंध में चौकी प्रभारी शिवम राय ने बताया कि ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।
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नगर पंचायत घुघली वार्ड नं 6 निवासी सचिन शर्मा (29) पुत्र राजेश शर्मा की तबीयत मंगलवार की शाम करीब छह बजे अचानक बिगड़ने लगी। परिजन आनन-फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ केंद्र घुघली लेकर गए। चिकित्सक ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। परिजन शव को लेकर घर चले आए।
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इस संबंध में चौकी प्रभारी शिवम राय ने बताया कि ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।