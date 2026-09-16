Maharajganj News: सपा ने सदस्यता अभियान चलाया, छात्रों से किया संवाद

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महराजगंज। छात्र-नौजवानों को पार्टी से जोड़ने के लिए समाजवादी छात्र सभा ने मंगलवार को जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज में सदस्यता अभियान चलाया। जिला अध्यक्ष कुंवर यज्ञदत्त पासवान के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने महाविद्यालय परिसर में छात्रों से संवाद कर उन्हें समाजवादी पार्टी की नीतियों और विचारधारा से अवगत कराया। पीडीए जागरूकता अभियान के तहत छात्रों को सामाजिक भागीदारी और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि छात्र और नौजवान बदलाव की मजबूत ताकत हैं। इस दौरान जिला महासचिव विकास यादव, जिला उपाध्यक्ष जावेद कुरैशी, सदर विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल्लाह सिद्दीकी, जिला सचिव सर्वेश यादव, नगर अध्यक्ष अभय कुमार, विपिन चौधरी, ब्लॉक अध्यक्ष अली शेर और कोषाध्यक्ष लकी सिद्दीकी मौजूद रहे।