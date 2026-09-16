असलहा तस्करी का भंडाफोड़: गोरखपुर में बिश्नोई गैंग से जुड़े 5 गिरफ्तार, 4 पिस्टल-रिवाल्वर बरामद; 150 असलहा
गिरफ्तार आरोपियों के नेटवर्क के तार लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई से जुड़े होने की जानकारी मिली है। आरोपी श्रेयांश के साथी शशांक पांडेय के बिश्नोई गैंग से जुड़े होने और पंजाब में असलहा तस्करी के मामले में जेल जाने की बात भी सामने आई है। श्रेयांश के गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा से संबंधों की भी जांच की जा रही है।
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एसटीएफ की गोरखपुर फील्ड यूनिट ने अंतरराज्यीय स्तर पर असलहा तस्करी के आरोप में पांच युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चार .32 बोर पिस्टल, चार मैगजीन, एक .32 बोर रिवाल्वर और पांच कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी मध्य प्रदेश के बड़वानी और हरियाणा के सोनीपत से असलहे खरीदकर गोरखपुर समेत पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में बेचते थे।
पुलिस के अनुसार, साेमवार की रात करीब 10:20 बजे पैडलेगंज से मोहद्दीपुर जाने वाली सड़क पर विंध्यवासिनी पार्क के पास घेराबंदी कर पांचों को पकड़ा गया।
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों के नेटवर्क के तार लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई से जुड़े होने की जानकारी मिली है। आरोपी श्रेयांश के साथी शशांक पांडेय के बिश्नोई गैंग से जुड़े होने और पंजाब में असलहा तस्करी के मामले में जेल जाने की बात भी सामने आई है।