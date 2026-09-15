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कलेक्ट्रेट परिसर में एकलव्य पार्टी की बैठक, संगठन मजबूत करने का आह्वान
कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार को भारतीय एकलव्य पार्टी की बैठक आयोजित की गई। इसमें संगठन को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।
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