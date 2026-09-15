2500 रुपये की प्रोत्साहन राशि मानदेय में जोड़ने की मांग

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आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बढ़ाए गए 2500 रुपये को प्रोत्साहन राशि के बजाय मूल मानदेय में शामिल करने की मांग उठाई है। मंगलवार को आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन की जिलाध्यक्ष छाया भारती के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

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