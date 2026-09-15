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श्मशान घाट की जमीन पर विवाह भवन का विरोध, ग्रामीणों में उबाल

Rohit Singh

Updated Tue, 15 Sep 2026 03:35 PM IST Updated Tue, 15 Sep 2026 03:35 PM IST







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सदर तहसील क्षेत्र के ग्रामसभा भिसवा में श्मशान घाट की भूमि पर प्रस्तावित विवाह भवन निर्माण को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने मंगलवार को जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर निर्माण पर तत्काल रोक लगाने और भूमि की जांच कराने की मांग की। ... और पढ़ें

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