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मंगलवार को जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़ लगी रही। पर्ची काउंटर से लेकर दवा काउंटर तक मरीज कतार लगा कर खड़े दिखे। फिजिशियन डॉक्टर वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि इन दिनों बुखार, उल्टी, दस्त के मरीज ज्यादा आ रहे है।

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