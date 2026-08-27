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लखीमपुर खीरी: बुलेट के साइलेंसर में घुसा सांप, मिस्त्री ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Published by: Mukesh Kumar
Updated Thu, 27 Aug 2026 04:21 PM IST
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लखीमपुर के शाहपुरा कोठी चौराहे के पास बृहस्पतिवार को उस समय खलबली मच गई, जब घर में खड़ी युवक की बुलेट बाइक के साइलेंसर में सांप दिखाई दिया। सांप को देखकर युवक बाइक लेकर सीधे मरम्मत की दुकान पर पहुंचा और मिस्त्री को इसकी जानकारी दी। बताया गया कि युवक ने घर में खड़ी बुलेट के साइलेंसर पर सांप को लिपटा देखा था। इसी दौरान सांप साइलेंसर में घुस गया।
बाइक दुकान पर पहुंचते ही मिस्त्री और आसपास के लोगों ने सांप को निकालने का प्रयास शुरू किया। काफी देर तक कोशिश के बाद भी सांप बाहर नहीं निकला। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। काफी मशक्कत के बाद सांप बाहर निकला और तेज गति से रेंगता हुआ पास की झाड़ियों में चला गया। सांप के निकलने के बाद युवक ने राहत की सांस ली।
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