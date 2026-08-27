Lakhimpur Kheri News: राखी बांधकर छात्राओं ने दिया प्रेम और सुरक्षा का संदेश

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शहर के प्राथमिक विद्यालय महाराजनगर, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, गुरु नानक विद्यक सभा कन्या इंटर कॉलेज समेत तमाम विद्यालयों में कार्यक्रम हुए। बच्चियों ने छोटे बच्चों और शिक्षकों को राखियां बांधीं। बच्चों ने एक-दूसरे को चॉकलेट भी दी। कई विद्यालयों में राखी बांधने के साथ पर्व से जुड़े कार्यक्रम भी हुए। विद्यालयों में उत्सव जैसा माहौल रहा।गोला में छात्राओं ने बांधीं स्वनिर्मित राखियांगोला गोकर्णनाथ। विद्या कुंवरि स्मारक सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में बृहस्पतिवार को रक्षाबंधन परंपरा, प्रेम और सांस्कृतिक समरसता के साथ मनाया गया। छात्राओं ने छात्रों को स्वनिर्मित राखियां बांधीं। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्राओं ने नगर के विभिन्न स्थानों पर जाकर रक्षा सूत्र बांधे और रक्षाबंधन का महत्व बताया। बेटियों ने नगर पालिका परिषद अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू को भी रक्षा सूत्र बांधा। संवादउचौलिया में भी बच्चों ने मनाया पर्वउचौलिया। उच्च प्राथमिक विद्यालय अजवापुर में रक्षाबंधन हर्षोल्लास से मनाया गया। छात्राओं ने छात्रों की कलाई पर राखी बांधी और मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दीं। प्रधानाध्यापक सर्वेश गौतम ने बच्चों को भाई-बहन के प्रेम, स्नेह और आपसी सहयोग की भावना बनाए रखने का संदेश दिया। संवादपलिया में अधिकारियों को बांधे रक्षासूत्रपलियाकलां। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्राओं और अध्यापिकाओं ने नगर के विभिन्न कार्यालयों में रक्षाबंधन मनाया। छात्राओं ने उपजिलाधिकारी पलिया, 39वीं वाहिनी एसएसबी कैंप गदनिया, सीओ पलिया, तहसीलदार, थाना कोतवाली, नगर पालिका परिषद पलिया, जिला सहकारी बैंक शाखा पलिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और सलिल अग्रवाल (श्यामल) समेत विभिन्न स्थानों पर अधिकारियों व संरक्षकों को रक्षासूत्र बांधा। संवाद