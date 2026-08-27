फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Youth should strengthen the country by joining sports

Lakhimpur Kheri News: खेलों से जुड़कर देश को मजबूत बनाएं युवा

Thu, 27 Aug 2026 11:41 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Thu, 27 Aug 2026 11:41 PM IST
विज्ञापन
Youth should strengthen the country by joining sports
लखीमपुर खीरी/गोला गोकर्णनाथ। खेलो इंडिया यूथ डायलॉग कार्यक्रम के तहत बृहस्पतिवार को गोला और लखीमपुर के वाईडीपीजी कॉलेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सजीव प्रसारण किया गया।
विज्ञापन

प्रधानमंत्री ने युवाओं को खेलों से जुड़कर स्वस्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने खेल भावना, फिटनेस, अनुशासन और टीम भावना के महत्व पर जोर दिया।
विज्ञापन

गोला गोकर्णनाथ के सीजीएनपीजी कॉलेज में भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यक्रम हुआ। प्राचार्य पंकज सिंह के मार्गदर्शन में छात्र-छात्राओं ने प्रधानमंत्री का संबोधन देखा और सुना। कबड्डी खिलाड़ी डॉ. गौरव अवस्थी ने खेल से जुड़े अनुभव साझा किए। एथलीट शिव शंकर ने खेल और योग के माध्यम से जीवनशैली व्यवस्थित करने की बात कही।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस मौके पर डॉ. प्रशांत सिंह, डॉ. विवेक कुमार सिंह, सुनील गुप्ता, डॉ. अनिल कुमार, डॉ. अशोक कुमार, डॉ. मनोज कुमार सरोज, डॉ. राजीव कुमार शर्मा, डॉ. शैलेंद्र, डॉ. मंजू शुक्ला, डॉ. बृजगोविंद, डॉ. विश्वनाथ, अनिल कुमार सिंह, प्रदीप कुमार और श्रवण कुमार आदि मौजूद रहे।

वाईडीपीजी कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) प्रकोष्ठ की ओर से कार्यक्रम हुआ। प्राचार्य डॉ. हेमंत पाल ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी व समन्वयक डॉ. सौरभ वर्मा ने विद्यार्थियों को खेलों के माध्यम से अनुशासन और टीम भावना अपनाने के लिए प्रेरित किया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed