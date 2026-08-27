Lakhimpur Kheri News: बेटे से मामूली कहासुनी के बाद लापता मां रिश्तेदार के घर मिली

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गांव मटेहिया निवासी जितेंद्र ने मझगईं पुलिस को बताया कि उसके पिता की वर्ष 2003 में मौत हो गई थी। इसके बाद उसकी मां मानवी देवी ने मेहनत-मजदूरी कर उसे और उसकी तीन बहनों का पालन-पोषण किया। उन्होंने तीनों बहनों की शादी भी की। वर्तमान में जितेंद्र और उसकी मां ही घर में रहते थे।जितेंद्र के मुताबिक, मंगलवार शाम किसी बात को लेकर मां से मामूली कहासुनी हो गई। इसके बाद वह पड़ोस में चला गया। कुछ देर बाद लौटने पर मां घर पर नहीं थीं। उनकी चप्पलें घर में ही रखी थीं।आस-पास तलाश करने के बाद भी पता नहीं चला तो उसने रिश्तेदारियों में भी खोजबीन की, लेकिन सुराग नहीं मिला। पुलिस ने भी तलाश शुरू कर दी थी। बृहस्पतिवार शाम परिजनों ने महिला के सकुशल मिलने की सूचना दी। वह क्षेत्र के गांव बुद्धा पुरवा में एक रिश्तेदार के यहां थीं। सीओ जितेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि महिला मिल गई हैं। जल्द ही पुलिस पूछताछ करेगी।