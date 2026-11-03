{"_id":"6ae9e011e07e1f1c280ae472","slug":"video-sp-trade-wing-alleges-harassment-of-small-traders-during-food-sample-collection-2026-11-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुशीनगर: खाद्य पदार्थों की जांच के नाम पर छोटे व्यापारियों के उत्पीड़न का आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पडरौना में सपा व्यापार सभा ने खाद्य पदार्थों के नमूने लेने के नाम पर छोटे व्यापारियों के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मंगलवार को संगठन के पदाधिकारियों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट प्रभारी को सौंपा। जिलाध्यक्ष राजकिशोर जायसवाल ने कहा कि दीपावली के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से चलाए जा रहे जांच अभियान के दौरान छोटे व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने इस पर कार्रवाई करने और व्यापारियों को जागरूक करने की मांग की।

... और पढ़ें