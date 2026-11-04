Kushinagar News: ड्रोन से ऊपर भेजे गए कैनसैट लॉन्चपैड से रॉकेट ने भरी उड़ान

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प्रतियोगिता के दौरान चार दिनों तक कहीं ड्रोन से कैनसैट लॉन्च किए जा रहे थे तो कहीं लॉन्चपैड पर तैयार रॉकेट आसमान की ओर उड़ान भर रहे थे। जमीन पर बने ग्राउंड स्टेशन की स्क्रीन पर उड़ान से जुड़े आंकड़े लगातार बदल रहे थे। पूरा दृश्य किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला जैसा नजर आ रहा था।इन-स्पेस मॉडल रॉकेट्री और कैनसैट इंडिया स्टूडेंट प्रतियोगिता का समापन हो गया। इस दौरान देश के अलग-अलग राज्यों से आए विद्यार्थियों ने अपने तकनीकी प्रयोगों का प्रदर्शन किया। दोनों प्रतियोगिताओं की प्रक्रिया अलग-अलग रही। कैनसैट यानी कैन के आकार के छोटे उपग्रह को ड्रोन की मदद से ऊंचाई तक पहुंचाया गया, जबकि मॉडल रॉकेट को लॉन्चपैड से प्रक्षेपित किया गया। इन प्रयोगों के दौरान लगे सेंसर से मिलने वाले आंकड़े टेलीमेट्री के माध्यम से ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचते रहे। विद्यार्थी स्क्रीन पर ऊंचाई, गति, तापमान, दबाव और लोकेशन जैसे आंकड़ों को देखते और उनका विश्लेषण करते रहे।