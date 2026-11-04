Kushinagar News: धान खरीद की शुरुआत बेपटरी कहीं कांटा, कहीं मशीन नदारद

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शासन ने जिले में किसानों से धान खरीदने के लिए 89 क्रय केंद्र स्थापित किए हैं। एक नवंबर से खरीद शुरू करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि रविवार को अवकाश होने के कारण केंद्रों पर कामकाज शुरू नहीं हो सका। इसके बाद खरीद के तीसरे दिन मंगलवार को केंद्र तो खुले लेकिन कई जगहों पर जरूरी संसाधनों के अभाव में खरीद शुरू नहीं हो पाई। वहीं, बारिश के कारण फसल की मड़ाई नहीं होने से किसान भी केंद्रों तक नहीं पहुंच रहे हैं।शासन ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सामान्य श्रेणी के लिए 2,441 रुपये और ग्रेड ए के लिए 2,461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। किसानों को उम्मीद है कि क्रय केंद्रों पर उपज बेचने से उन्हें उचित मूल्य मिल सकेगा। हालांकि, केंद्रों पर अव्यवस्थाओं के चलते उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।मंगलवार को क्षेत्र में स्थापित धान क्रय केंद्रों की पड़ताल में कई तरह की खामियां सामने आईं। नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र में सहकारी समिति बंधवा और सहकारी समिति विजयपुर को धान खरीद के लिए केंद्र बनाया गया है। मंगलवार सुबह 10 बजे पड़ताल के दौरान विजयपुर केंद्र पर खरीद के लिए जरूरी उपकरण उपलब्ध नहीं मिले।सहकारी समिति विजयपुर के प्रभारी सचिव मारकंडेय चौरसिया ने बताया कि अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कांटा और धान की सफाई करने वाली मशीन उपलब्ध नहीं हो पाई है। इसके चलते खरीद शुरू नहीं हो सकी है।