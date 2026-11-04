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Kushinagar News: दो बाइकों की टक्कर में चार लोग घायल

Wed, 04 Nov 2026 02:34 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:34 AM IST
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Four people injured in collision between two bikes
मंसाछापर। जटहा बाजार थाना क्षेत्र के भैरोगंज के पास जटहा-पडरौना मुख्य मार्ग पर मंगलवार शाम दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में महिला सहित चार लोग घायल हो गए। इनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।
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घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुटने से कुछ देर तक आवागमन प्रभावित रहा। सूचना पर आई पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज कुशीनगर भेजवाया। विशुनपुरा बुजुर्ग निवासी यूसुफ अंसारी (20) अपनी चाची अफरीना (28) के साथ मंगलवार शाम करीब पांच बजे बाइक से घर लौट रहे थे। वे अभी भैरोगंज के पास पहुंचे थे कि सामने से पडरौना की ओर जा रही दूसरी बाइक से उनकी आमने-सामने टक्कर हो गई।
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दूसरी बाइक पर बिहार के पिपरासी थाना क्षेत्र के भीलोरवा टोला निवासी संतोष कुशवाहा (35) और जनक शर्मा सवार थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइकों पर सवार चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर आई जटहा बाजार पुलिस ने सभी घायलों को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज कुशीनगर भिजवाया।
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