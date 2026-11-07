कुशीनगर: कुशीनगर: पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने पहुंची यात्रियों से भरी बस में लगी आग

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कुशीनगर के फाजिलनगर क्षेत्र के महुआ स्थित पेट्रोल पंप पर शुक्रवार को बड़ा हादसा टल गया। बिहार से यात्रियों को लेकर दिल्ली जा रही एसी बस डीजल भरवाने पहुंची थी, तभी उसकी छत से धुआं उठने लगा और आग की लपटें दिखाई देने लगीं। बस में कई दर्जन यात्री सवार थे। आग देखकर यात्रियों और पेट्रोल पंप पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए आग बुझाने का प्रयास किया और स्थिति को संभाला।

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