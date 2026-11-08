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Kushinagar News: बाइक रुकवाकर युवक को बेल्ट और डंडे से पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

Sun, 08 Nov 2026 01:51 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:51 AM IST
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Young man beaten with a belt and sticks after being made to stop his bike; incident captured on CCTV
गोड़रिया। विशुनपुरा थाना क्षेत्र के गोकुला चौराहे पर पुरानी रंजिश में बाइक सवार युवक को रोककर मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि तीन नामजद और एक अज्ञात व्यक्ति ने युवक को बेल्ट, डंडे और रॉड से पीटकर घायल कर दिया। मारपीट की घटना चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
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बड़हरा टोला पड़हरा निवासी अंकित मुनिया पुत्र सुरेंद्र यादव ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि तीन नवंबर की शाम करीब पांच बजे वह बाइक से कोकिलपट्टी बाजार जा रहे थे। गोकुला चौराहे पर मस्जिद के पास पहुंचते ही पीछे से आए लोगों ने उनकी बाइक रोक ली।
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आरोप है कि पुरानी रंजिश को लेकर राकू चौहान पुत्र सोमारी निवासी बड़हरा बुजुर्ग, हैप्पी मद्धेशिया निवासी बैकुंठपुर कोठी, रेहान निवासी जिरात और एक अज्ञात व्यक्ति ने गाली-गलौज करते हुए बेल्ट, डंडे और रॉड से हमला कर दिया।
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पीड़ित के अनुसार, शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव किया। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़ित ने घटना का सीसीटीवी फुटेज पुलिस को साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराने की बात कही है। उसने दोबारा मारपीट करने की धमकी मिलने का आरोप भी लगाया है।
थानाध्यक्ष शनि कुमार ज्वाला ने बताया कि तहरीर के आधार पर तीन नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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