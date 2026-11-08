Kushinagar News: जमीन पर कब्जा नहीं मिला तो मोबाइल टावर पर चढ़ा बुजुर्ग, 10 घंटे बाद उतराव

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पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने उसे काफी देर तक समझाया। जमीन संबंधी विवाद का निस्तारण कराने का भरोसा मिलने पर करीब 10 घंटे बाद दोपहर दो बजे वह नीचे उतरा। पुलिस उसे हिरासत में लेकर थाने चली गई। कटाई भरपुरवा गांव के भेड़िहारी टोला निवासी नंदलाल पाल का पड़ोसी परमा पाल से रास्ते और काश्तकारी की जमीन को लेकर विवाद चल रहा है।आराजी संख्या 2147 में साढ़े चार कट्ठा जमीन के विवाद में बीते रविवार को सर्वे विभाग की टीम ने सीमांकन किया था। इसमें नंदलाल को दो डिसमिल जमीन मिलने की बात सामने आई थी। आरोप है कि संबंधित जमीन पर परमा पाल की झोपड़ी बनी हुई है। जमीन पर कब्जा नहीं मिलने से नाराज होकर नंदलाल शनिवार भोर करीब तीन बजे गांव में लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गया।सुबह करीब आठ बजे ग्रामीणों की नजर टावर पर लटक रहे शॉल पर पड़ी। लोगों ने आवाज लगाई तो ऊपर से एक व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। इसके बाद उसकी पहचान नंदलाल पाल के रूप में हुई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे एसओ अभिनव मिश्र ने उसे नीचे उतरने के लिए काफी देर तक समझाया लेकिन वह अपनी मांग पर अड़ा रहा।इसके बाद चौकी प्रभारी अभिलाष झा और ग्राम प्रधान प्रशासक नर्वदेश्वर चौरसिया ने भी उसे समझाया। जमीन संबंधी मामले का निस्तारण कराने का भरोसा दिया। इसके बाद दोपहर करीब दो बजे वह टावर से नीचे उतर आया। पुलिस उसे हिरासत में लेकर थाने ले गई।सर्वे लेखपाल हीरालाल चौहान ने बताया कि जमीन का सीमांकन कर रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है। आदेश मिलने पर नियमानुसार कब्जा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी।