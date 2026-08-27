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कानपुर में रिमझिम बारिश के बाद खिली धूप, बेनाझाबर मार्ग पर आवाजाही करते नजर आए लोग

कानपुर ब्यूरो

Updated Thu, 27 Aug 2026 03:06 PM IST Updated Thu, 27 Aug 2026 03:06 PM IST







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कानपुर में रिमझिम बारिश के बाद अचानक मौसम साफ होने पर धूप खिल गई। बारिश के दौरान बेनाझाबर मार्ग से गुजरते हुए लोगों की चहल-पहल देखी गई। बारिश के थमने के बाद खिली धूप से शहर में हल्की उमस महसूस की जा रही है। ... और पढ़ें

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