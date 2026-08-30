कानपुर: धंसे डाॅट नाले की जद में आए दो मकान, नोटिस जारी, मिट्टी कटान से मकान ढहने की आशंका

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तभी पता चला कि डॉट नाला धंसने से यहां से गुजरी जलकल की लाइनें फट गई हैं जिससे पानी गड्ढे में भरने के बाद सड़क पर भी आने लगा। जलकल ने 10 और 16 इंच की दो लाइनों की मरम्मत रविवार को पूरी कर ली है। इस दौरान नाले का बहाव तेज होने से कटान जारी है। इसे देखते हुए इस धंसे डॉट नाले की जद में आने वाले मकानों के मालिक अशोक कुरील और अभय प्रताप सिंह को नगर निगम ने नोटिस जारी किया है। जोन-4 के अवर अभियंता आकाशदीप ने बताया कि दोनों भवन स्वामियों को मकान खाली करने के लिए कहा गया है। उधर, जलकल के अवर अभियंता रविकांत ने बताया कि फटे पाइप बदल दिए गए हैं, अब डॉट नाला मरम्मत का कार्य शुरू होगा।जाजमऊ के वीआईपी रोड स्थित सरैयां चौराहा पर बुधवार को बारिश में 18 फीट गहरा गड्ढा हो गया था। रविवार से नगर निगम और जलकल की टीमों ने मरम्मत कार्य शुरू कराया। उधर, जीटी रोड पर अफीम कोठी के आगे धंसे डॉट नाले से क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत जलकल जोन-1 कर्मी करा रहे हैं। इस वजह से जीटी रोड के पीछे की लक्ष्मीपुरवा, शक्कर मिल खलवा बस्तियों में पानी भरा हुआ है। रविवार को भी जलकल कर्मी पंप लगवाकर पानी निकासी कराते रहे।