हरदोई: सीएम की हिदायत के 24 घंटे के अंदर हत्याहरण मेले में दो के मंगलसूत्र खिंचे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जनपद के अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों में अन्य बिंदुओं के साथ ही स्नेचिंग की घटनाएं किसी भी हाल में न होने देने के निर्देश भी शामिल थे। मुख्यमंत्री के निर्देशों के 24 घंटे के अंदर ही बेनीगंज काेतवाली क्षेत्र के ऐतिहासिक और पौराणिक हत्याहरण तीर्थ में रविवार को लगे मेले में स्नेचिंग की घटनाएं हो गईं। मेले मेंं आईं दो श्रद्धालुओं के गले से मंगलसूत्र नोच लिए गए तो सीतापुर से आए एक श्रद्धालु का मोबाइल पार कर दिया गया।

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