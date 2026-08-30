कानपुर: आईआईटी छात्रों को तनाव दूर करना सिखाएगा इस्कॉन, आत्म व तनाव प्रबंधन, जैसे कार्यक्रम होंगे संचालित

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पिछले कुछ वर्षों से लगातार हो रही आत्महत्याओं ने आईआईटी कानपुर प्रशासन को झकझोर कर रख दिया। संस्थान ने पहले भी छात्राें के लिए काफी प्रयत्न किए हैं। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए व्यापक इंतजाम किए। यहां नौ प्रोफेशनल काउंसलर हैं, जिनमें मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक दोनों शामिल हैं। यह 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। 24 घंटे ऑनलाइन हेल्पलाइन की व्यवस्था है।छात्रों के बीच सकारात्मकता बढ़ाने के लिए इस्कॉन का सहारा लिया जा रहा है। समझौते के तहत इस्कॉन आईआईटी कानपुर के इच्छुक छात्रों के लिए स्वैच्छिक शैक्षिक एवं वेलनेस कार्यक्रम संचालित करेगा। आत्म-प्रबंधन, तनाव प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास, आत्म-सम्मान और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों पर प्रमाणित पाठ्यक्रम शामिल होंगे। प्रत्येक पाठ्यक्रम में एक-एक घंटे के आठ सत्र आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में भागीदारी पूरी तरह स्वैच्छिक होगी।कार्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों को शैक्षणिक शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों, आत्म-अनुशासन और संतुलित जीवनशैली के प्रति प्रेरित करना है। एमओयू कार्यक्रम में इस्कॉन कानपुर की ओर से अध्यक्ष प्रेम हरिनाम दास और आईआईटी कानपुर की ओर से डीन ऑफ स्टूडेंट्स अफेयर्स प्रो. प्रतीक सेन ने हस्ताक्षर किए।19 दिसंबर 2023 : शोध सहायक स्टाफ डॉ. पल्लवी चिल्का10 जनवरी 2024 : एमटेक छात्र विकास मीणा18 जनवरी 2024 : पीएचडी छात्रा प्रियंका जायसवाल10 अक्टूबर 2024 : पीएचडी छात्रा प्रगति10 फरवरी 2025 : पीएचडी रिसर्च स्कॉलर अंकित यादव25 अगस्त 2025 : सॉफ्टवेयर डेवलपर दीपक चौधरी01 अक्तूबर 2025 : बीटेक अंतिम वर्ष के छात्र धीरज सैनी29 दिसंबर 2025: बीटेक छात्र धीरा20 जनवरी 2026: रामस्वरूप ईश्वराम