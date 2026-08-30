कानपुर: रक्षाबंधन पर 2.20 लाख बहनों व परिजन ने बस में किया मुफ्त सफर

रक्षाबंधन पर कानपुर परिक्षेत्र की 2.20 लाख बहनों और उनके सहयात्री ने मुफ्त बस यात्रा सुविधा का लाभ उठाया है। पर्व के चलते झकरकटी बस अड्डे पर यात्रियों की भारी भीड़ रही और प्रमुख मार्गों की बसें यात्रियों से खचाखच भरी रहीं। प्रदेश सरकार के निर्देश पर 27 अगस्त की सुबह से 29 अगस्त की रात तक महिलाओं को रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई थी।

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इसके चलते कानपुर से लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद और आसपास के जिलों के लिए यात्रियों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना बढ़ गई। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार ने बताया कि रक्षाबंधन पर करीब 2.20 लाख महिलाओं और उनके सहयात्रियों ने निशुल्क बस यात्रा का लाभ लिया। यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन कराया गया और कर्मचारियों को लगातार बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे।