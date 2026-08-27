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कानपुर: रक्षाबंधन पर फ्री बस सेवा का तोहफा, रामादेवी चौराहे पर घर जाने के लिए उमड़ी भारी भीड़

कानपुर ब्यूरो

Updated Thu, 27 Aug 2026 04:00 PM IST Updated Thu, 27 Aug 2026 04:00 PM IST







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रक्षाबंधन के पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तीन दिनों तक मुफ्त बस सेवा उपलब्ध कराने के फैसले के बाद यात्रियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। गुरुवार को कानपुर के रामादेवी चौराहे पर अपने घर जाने के लिए बसों का इंतजार कर रहे यात्रियों की भारी भीड़ नजर आई, जहां लोग गंतव्य तक पहुंचने के लिए बेताब दिखाई दिए। ... और पढ़ें

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