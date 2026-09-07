कानपुर: पहले डुप्लीकेट चाबी बनवाई, फिर छह लाख में ससुर की सुपारी! पुलिस ने खोली हत्या की परतें

दो लाख वारदात के बाद, चार लाख 15 दिन बाद देने की बात

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में हत्या की सुपारी की रकम को लेकर भी जानकारी सामने आई है। शालू ने कथित तौर पर दो लाख रुपये वारदात के बाद और चार लाख रुपये 15 दिन बाद देने की बात कही थी। पुलिस इस रकम से जुड़े दावे और आरोपियों के बीच लेनदेन की कड़ियों की जांच कर रही है।