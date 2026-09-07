कानपुर में स्वाइन फ्लू की जांच शुरू, अब तुरंत मिल सकेगी H1N1 की रिपोर्ट

हैलट में जांच की सुविधा शुरू होने के बाद स्थानीय स्तर पर ही नमूनों की जांच हो सकेगी और रिपोर्ट जल्द मिलने की उम्मीद है। स्वाइन फ्लू के मामले सिर्फ कानपुर तक सीमित नहीं हैं। आसपास के कई जिलों में भी H1N1 संक्रमण की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ाई है। इसके साथ ही संदिग्ध मरीजों की पहचान और जांच का दायरा भी बढ़ाया गया है।