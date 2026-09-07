{"_id":"6a9e84b118c1ecbcf402dd70","slug":"video-swine-flu-cases-rise-in-kanpur-h1n1-testing-to-be-conducted-immediately-at-hallet-now-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"हैलट के मेटरनिटी ब्लॉक में स्वाइन फ्लू H1N1 की जांच शुरू, 24 घंटे मिलेगी सुविधा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हैलट अस्पताल में स्वाइन फ्लू H1N1 के लक्षण वाले मरीजों की जांच की सुविधा शुरू हो गई है। मेटरनिटी ब्लॉक में स्थित 24 घंटे पैथोलॉजी में अब ऐसे मरीजों के नमूने लेकर जांच की जा रही है। अस्पताल में स्वाइन फ्लू के लक्षण वाले मरीजों को जांच के लिए सुविधा मिलने से उन्हें राहत मिलेगी। 24 घंटे पैथोलॉजी संचालित होने के कारण जरूरत के अनुसार दिन-रात नमूनों की जांच कराई जा सकेगी।

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