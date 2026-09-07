यूपी: कानपुर के इंजीनियर को मॉस्को पुलिस ने हिरासत में लिया, पत्नी बोलीं- सेना में भेजने का दबाव

आधिकारिक पुष्टि का इंतजार

चंदन की गिरफ्तारी या हिरासत के स्पष्ट कारणों और रूसी सेना में भर्ती किए जाने के आरोपों पर अभी भारतीय दूतावास, संबंधित कंपनी या रूसी प्रशासन की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में फिलहाल रूसी सेना में जबरन भर्ती के दावे को पत्नी के आरोप के तौर पर ही देखा जा रहा है। परिवार को उम्मीद है कि भारतीय अधिकारियों के हस्तक्षेप से मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी और चंदन की सुरक्षित रिहाई का रास्ता निकलेगा।







