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कानपुर: कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगदीश चंद्र ने तिलक हाल में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 19 Sep 2026 04:24 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 04:24 PM IST







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कानपुर के तिलक हाल में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के सह-प्रभारी जगदीश चंद्र ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आगामी रणनीतियों और संगठन को मजबूत करने पर बल देते हुए कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा। ... और पढ़ें

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