कानपुर: उमस से बने चक्रवात से 12.5 मिमी बरसा पानी, मानसून की विदाई के मिले संकेत

उमस से बने चक्रवात ने शनिवार को झमाझम बारिश करा दी। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि के मौसम विभाग की वेधशाला में 12.5 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। इस तरह सितंबर के महीने में अब तक कुल बारिश 191.5 मिमी हो गई। सितंबर की सामान्य औसत बारिश 169 मिमी है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश का मुख्य कारण मानसून की विदाई से पहले सक्रिय हुआ एक स्थानीय चक्रवात और उमस है।

विज्ञापन





पिछले कुछ दिनों से उमस और गर्मी बनी हुई थी। इससे लो प्रेशर होने से चक्रवात बन गया। माहौल में नमी का स्तर 90 फीसदी तक पहुंच जाने के कारण दोपहर के समय अचानक गरज-चमक वाले बादल बन गए और बारिश शुरू हो गई। यह बारिश अंडमान सागर वाले नए कम दबाव के क्षेत्र के कारण नहीं है, क्योंकि वह सिस्टम अभी बहुत दूर है।