बीयर पिलाओ, काम हो जाएगा!: कन्नौज में महिला ने खोली पुलिस वाले की पोल, SP के सामने रखी 'घूस की डिजिटल रिपोर्ट'

खाकी की साख पर एक बार फिर बट्टा लगा है। खेत से दबंग द्वारा जबरन चारा काटने की शिकायत लेकर चौकी पहुंची एक बेबस महिला से सिपाही ने मदद के एवज में पहले एक हजार रुपये नगद ऐंठ लिए। इतने से भी पेट नहीं भरा तो शाम होते ही चार बीयर का शौक पूरा करने के लिए 640 रुपये यूपीआई (ऑनलाइन) के जरिए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। हद तो तब हो गई जब बीयर और नगदी डकारने के बाद भी पुलिस मौके पर झांकने तक नहीं पहुंची। पूरी तरह निराश पीड़िता ने शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचकर पुलिस कप्तान के सामने सिपाही की करतूतों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया।

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कस्बे के आजाद नगर मोहल्ले की रहने वाली संगीता ने बताया कि उसने ग्राम करमुल्लापुर में जमीन का बैनामा कराया था, जिस पर वह खेती कर रही है। आरोप है कि 14 सितंबर को गांव का ही एक युवक जबरन उसके खेत में घुस आया। आरोपी ने खेत में खड़ी चारे की फसल काट ली और बाउंड्री के खंभे भी उखाड़ फेंके। जब संगीता ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दे डाली।