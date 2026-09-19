कानपुर: सीएसजेएमयू का सभागार भरा, हेलीपैड पर हुई भजन संध्या, पुंडरीक और रेणुका ने सुनाए भजन

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शनिवार को राधाष्टमी के दिन पुंडरीक गोस्वामी रेनुका गोस्वामी कार्यक्रम दोपहर तीन बजे से रहे है। लेकिन उन्हें सुनने के लिए सुबह 10 बजे से लोग आने लगे। पूरा सभागार भर गया और उससे अधिक लोग खड़े अंदर जाने की कोशिश में लगे थे। बाद में हेलीपैड की खुली जगह पर कार्यक्रम हुआ। बाद में पुंडरीक और रेणुका के मधुर भजनों से ऐसा समां बांधा कि पूरा वातावरण राधामय हो उठा।

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छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय का वीरांगना रानी लक्ष्मी बाई सभागार भजन गायक पुंडरीक और रेणुका का भजन सुनने वालों से समय से पहले भर गया। जब भीड़ सभागार के बाहर जमा हो गई और लोग जबरदस्ती घुसने लगे तो तुरंत कार्यक्रम स्थल बदला गया। कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक ने हेलीपैड पर व्यवस्था करा दी। पुंडरीक गोस्वामी और रेणुका ने भजन सुनाकर छात्र-छात्राओं और बाहर से आने वालों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रबंधन कई टीमें लगा रखी थीं।