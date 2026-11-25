{"_id":"6b071311b5c982f7b6065e81","slug":"video-advocates-observe-collective-leave-preparations-underway-for-a-protest-in-delhi-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: अधिवक्ताओं ने रखा सामूहिक अवकाश, अब दिल्ली में प्रदर्शन की तैयारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर: अधिवक्ताओं ने रखा सामूहिक अवकाश, अब दिल्ली में प्रदर्शन की तैयारी
बार एसोसिएशन व लॉयर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में 11वें बुधवार को भी अधिवक्ताओं ने सामूहिक अवकाश रखा। 10 व 11 सितंबर को हुए प्रांंतीय सम्मेलन में लिए गए निर्णय के तहत पिछले ढाई माह से अधिवक्ता हर बुधवार को न्यायिक कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। अधिवक्ताओं ने 14 नवंबर को लखनऊ में विधानसभा का घेराव किया था लेकिन कोई हल न निकलने पर अब दिल्ली में प्रदर्शन की तैयारी है। कार्य बहिष्कार के दौरान अधिवक्ताओं ने न्यायालय भवन के बाहर धरना दिया। कामकाज ठप होने से अदालतों में सन्नाटा पसरा रहा और वादकारियों को तारीख लेकर वापस लौटना पड़ा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।