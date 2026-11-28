कानपुर: विधि छात्रा और दो अधिवक्ताओं से मारपीट, गालीगलौज व जातिसूचक टिप्पणी का आरोप, थाने में हंगामा
Kanpur News: बिठूर स्थित एक कॉलेज के सर्वोदय नगर कार्यालय में फीस जमा करने के विवाद में विधि छात्रा और दो अधिवक्ताओं के साथ मारपीट हो गई। इसके विरोध में दर्जनों अधिवक्ताओं ने काकादेव थाने पहुंचकर जमकर हंगामा व नारेबाजी की।
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कानपुर में बिठूर स्थित एक कॉलेज के सर्वोदय नगर कार्यालय में फीस जमा करने को लेकर विवाद में विधि छात्रा और दो अधिवक्ताओं से मारपीट का आरोप लगा है। पीड़ितों ने कॉलेज के प्रिंसिपल और चेयरमैन पर पुलिस की मौजूदगी में गालीगलौज, मारपीट और जातिसूचक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। कार्रवाई की मांग को लेकर दर्जनों अधिवक्ताओं ने काकादेव थाने पहुंचकर नारेबाजी की और हंगामा किया।
स्वरूप नगर निवासी विधि छात्रा नीलम वर्मा के मुताबिक, 20 नवंबर को सुबह करीब 11:30 बजे वह सर्वोदय नगर स्थित कॉलेज के कार्यालय पहुंची थीं। वहां फीस जमा करने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. सुनीत सोनकर और चेयरमैन विनोद शुक्ला ने उनके साथ अभद्रता शुरू कर दी। विरोध करने पर अधिवक्ता धीरज कुमार वर्मा और विराज द्विवेदी के साथ भी गालीगलौज और मारपीट की गई।
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस
पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में भी उनके साथ अभद्रता की गई। नीलम ने आरोप लगाया कि उनके साथ जातिसूचक टिप्पणी कर जान से मारने की धमकी भी दी गई। उन्होंने घटना कॉलेज कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद होने का दावा किया है। पीड़ितों ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। काकादेव इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।