{"_id":"6b0aaefa0a579bba480502da","slug":"video-kanpur-law-student-and-two-advocates-assaulted-in-college-office-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: कॉलेज ऑफिस में विधि छात्रा और दो अधिवक्ताओं से मारपीट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर में बिठूर स्थित एक कॉलेज के सर्वोदय नगर कार्यालय में फीस जमा करने के विवाद में विधि छात्रा और दो अधिवक्ताओं से मारपीट व जातिसूचक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। कॉलेज के प्रिंसिपल व चेयरमैन पर कार्रवाई की मांग को लेकर दर्जनों अधिवक्ताओं ने काकादेव थाने पहुंचकर नारेबाजी व हंगामा किया, वहीं पुलिस घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

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