कानपुर के सरसौल ब्लॉक में शनिवार को आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में चमक-दमक तो खूब दिखी, लेकिन व्यवस्थाएं पूरी तरह फेल नजर आईं। फूलों से सजा पंडाल, सेल्फी प्वाइंट और बजती शहनाई के बीच 69 जोड़ों के विवाह का दावा, तो किया गया।

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हालांकि, जमीनी हकीकत में लापरवाही और अव्यवस्था हावी रही। बताया जा रहा है कि सह नोडल बीरपाल समारोह को बीच में ही छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद व्यवस्था देखने वाला कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं रहा, जिससे पूरे कार्यक्रम में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।