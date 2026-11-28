{"_id":"6b0ac0c474c37ac93e0b9708","slug":"video-kanpur-preparations-exposed-as-inadequate-at-mass-wedding-ceremony-in-sarsaul-block-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: सरसौल ब्लॉक के सामूहिक विवाह समारोह में खुल गई तैयारियों की पोल, देखें वीडियो","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के सरसौल ब्लॉक में शनिवार को आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में भारी अव्यवस्थाएं देखने को मिलीं, जहां सुबह नौ बजे से पहुंचे नवदंपति व परिजन भूखे रहे और शाम तीन बजे भोजन में महज चार पूड़ियां मिलने से नाराज कई लोग खाना लिए बिना लौट गए। सह नोडल अधिकारी के बीच में जाने से सामान वितरण चार घंटे अटका रहा, कई जोड़ों का विवाह बिना सिंदूर व पूरे फेरों के हुआ और रजिस्ट्रेशन के नाम पर 25 से 30 हजार रुपये वसूली की चर्चा भी गरम रही।

... और पढ़ें