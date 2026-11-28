{"_id":"6b0a78966533e7e8e8031593","slug":"video-kanpur-bjp-leader-dr-sudhanshu-trivedi-arrives-at-the-hindu-spiritual-and-service-fair-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले में पहुंचे भाजपा नेता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर में आयोजित हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेले में भाजपा नेता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने भारत को विश्व में अध्यात्म की भूमि बताते हुए कहा कि श्री अरबिंदो के अनुसार शरीर में जो स्थान आत्मा का है, दुनिया में वही स्थान भारत का है। उन्होंने इस आयोजन को समाज व देश को नई सांस्कृतिक-आध्यात्मिक दृष्टि देने वाला सकारात्मक प्रयास बताया, जो अनादिकाल से श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों को विश्व में प्रसारित करने वाली परंपरा का प्रतीक है।

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