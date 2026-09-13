{"_id":"6aa6932edf305efd850d8ae5","slug":"video-sathabtha-ka-harall-na-11-thana-ma-26-cataya-fataha-kara-faharaya-taraga-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"सादाबाद के होरीलाल ने 11 दिन में 26 चोटियां फतह कर फहराया तिरंगा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सादाबाद में ग्राम नगला कला बरामई निवासी होरीलाल ने एक बार फिर अपने अदम्य साहस और हौसले का परिचय देते हुए पर्वतारोहण के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सेना मेडल विजेता दीपक कुमार के नेतृत्व में छह सदस्यीय टीम के साथ होरीलाल ने माइनस 25 डिग्री तापमान, बर्फीले तूफान और खतरनाक हिमखंड दरारों के बीच लगातार पर्वतारोहण किया।

... और पढ़ें