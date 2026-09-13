हाथरस: खेत में लाठी-डंडे व धारदार हथियारों से महिला-बेटे पर हमला, कोर्ट के आदेश पर 19 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

हाथरस के एक गांव में खेत पर पानी लगा रही महिला और उसके बेटे पर लाठी-डंडे व धारदार हथियारों से हमला करने का आरोप है। मामले में 19 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज हुआ है।

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पीड़िता सुनीता देवी के अनुसार, 26 जुलाई को 13 नामजद और छह अज्ञात लोग खेत पर पहुंचे और गाली-गलौज का विरोध करने पर मारपीट की। आरोप है कि बेटे पंकज के सिर पर तमंचे की बट से वार किया, जिससे उसकी हालत गंभीर होने पर अलीगढ़ रेफर किया गया।पीड़िता ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीओ सदर हिमांश माथुर ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।