हादसा: ओवटेक के चक्कर में टैंकर बाइक से भिड़ा, वृंदावन दर्शन करने जा रहे युवक की हादसे में मौत, भाई जख्मी

मथुरा-बरेली हाईवे पर भहटा बंबा के समीप शनिवार को भारत गैस के कैप्सूल टैंकर को ओवरटेक करने के प्रयास में बाइक सवार दो सगे भाई उसकी चपेट में आ गए। हादसे में एक भाई शेखर (24) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा सूरज (22) गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों अपनी बाइक से वृंदावन दर्शन के लिए जा रहे थे

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अलीगढ़ के थाना विजयगढ़ क्षेत्र स्थित गांव सिंहपुर निवासी शेखर और उसका छोटा भाई सूरज बाइक से वृंदावन जा रहे थे। मेंडू क्षेत्र अंतर्गत भहटा बंबा के निकट गैस टैंकर को ओवरटेक करते समय सामने से आ रहे भारत गैस के कैप्सूल टैंकर से उनकी बाइक की भीषण भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों भाई सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से चोटिल हो गए।घटना के बाद मौके पर काफी संख्या में लोग जमा हो गए। चालक टैंकर खड़ी कर मौके से भाग गया। पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां शेखर को मृत घोषित कर दिया। सूरज को गंभीर हालत में रेफर किया गया है। पुलिस ने परिवार को सूचना दी। देर शाम परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए। पुलिस ने कैप्सूल टैंकर को पकड़ लिया। सीओ अमित पाठक ने बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।